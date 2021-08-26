12 شركة تكنولوجيا عملاقة ستكون لها مقار إقليمية في الرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المستشار في الديوان الملكي رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ أنه بدعم ورؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ستفتتح أكبر 12 شركة تكنولوجيا في العالم مقار إقليمية لها في الرياض.

وقال آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر اليوم الخميس: شركات التكنولوجيا العملاقة التي سيكون لها مقار إقليمية في الرياض: (Apple – Google – IBM – Microsoft – Amazon – Oracle –

– libaba – Cisco = ONEMT – Trend Micro – DJI – Offsec).

أكبر إطلاق تقني:

وفي أكبر إطلاق تقني من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أعلنت المملكة يوم أمس حزمةً من المبادرات النوعية والبرامج التقنية بقيمة إجمالية تُناهز الـ4 مليارات ريال بالتعاون مع 10 من أهم عمالقة التكنولوجيا في العالم، تعزيزًا للقدرات الرقمية وتحقيق هدف مُبرمج من كل 100 سعودي بحلول العام 2030 وتشجيع الابتكار والإبداع وتحقيق الريادة العالمية؛ إذ يأتي ذلك ترجمةً لتوجيهات سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله-، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة في اغتنام فرص الاقتصاد الرقمي.

مبادرات ضخمة:

وتُرسّخ هذه المُبادرات الضخمة التي لاقت تفاعلًا كبيرًا خلال إعلانها في حفل فعالية “Launch”، الذي تم تنظيمه في العاصمة الرياض، مكانة المملكة العربية السعودية؛ كمركز تقني إقليمي لأهم الرياديين والمبتكرين والمبرمجين من المنطقة والعالم، كما تأتي تتويجًا للشراكة المُميزة بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز.

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