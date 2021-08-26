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استقبلت الهيئة الطبية العامة بصحة حائل خلال السبعة أشهر الماضية من هذا العام 2021م، عدد 7022 طلب أمر إركاب، وأصدرت خلال هذه الفترة عدد 1761 قرار علاج خارج المنطقة، وبلغ عدد طلبات النفقات النثرية 3219؛ بينما أصدرت الهيئة الطبية بصحة حائل عدد 204 قرارات إدارية خلال الفترة نفسها.
يُذكر أن الهيئة الطبية العامة بصحة حائل تقوم بتقديم العديد من الخدمات للمستفيدين من المواطنين، ودراسة حالتهم الطبية لمن يحتاجون إلى مراكز متقدمة؛ حيث يتم التنسيق ومخاطبة الجهات التي يتوفر بها علاج الحالة سواءً داخل المملكة، أو التنسيق مع الهيئة الطبية العليا بالرياض لتوفير العلاج للحالة بالخارج.
26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443 11:33 AM
استقبلت 7022 طلبَ أمر إركاب و3219 للنفقات النثرية"صحة حائل" تصدر 1761 قرار علاج خارج المنطقة خلال 7 أشهر
استقبلت الهيئة الطبية العامة بصحة حائل خلال السبعة أشهر الماضية من هذا العام 2021م، عدد 7022 طلب أمر إركاب، وأصدرت خلال هذه الفترة عدد 1761 قرار علاج خارج المنطقة، وبلغ عدد طلبات النفقات النثرية 3219؛ بينما أصدرت الهيئة الطبية بصحة حائل عدد 204 قرارات إدارية خلال الفترة نفسها.
يُذكر أن الهيئة الطبية العامة بصحة حائل تقوم بتقديم العديد من الخدمات للمستفيدين من المواطنين، ودراسة حالتهم الطبية لمن يحتاجون إلى مراكز متقدمة؛ حيث يتم التنسيق ومخاطبة الجهات التي يتوفر بها علاج الحالة سواءً داخل المملكة، أو التنسيق مع الهيئة الطبية العليا بالرياض لتوفير العلاج للحالة بالخارج.
، "صحة حائل" تصدر 1761 قرار علاج خارج المنطقة خلال 7 أشهر ،
المصدر : الخليج 365
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