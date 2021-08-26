شكرا لمتابعة خبر عن الموارد البشرية تضبط أكثر من 6 آلاف مخالفة لمنع العمل تحت الشمس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

رصدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، 6746 مخالفة لقرار منع العمل تحت الشمس منذ منتصف يونيو الماضي وحتى منتصف أغسطس الجاري.

وتصدرت المنطقة الشرقية عدد المخالفات التي جرى رصدها خلال 16331 جولة، حيث سجلت 2543 مخالفة، تلتها منطقة الرياض بـ 1098 مخالفة، ثم القصيم 886 مخالفة.

كما ضبطت الوزارة 706 مخالفات في منطقة حائل، ومكة المكرمة 618 مخالفة، والمدينة المنورة 356 مخالفة، وجازان 180 مخالفة، والجوف 101 مخالفة، ونجران 88 مخالفة، وتبوك 70 مخالفة، وعسير 44 مخالفة، والحدود الشمالية 37 مخالفة، والباحة 19 مخالفة.