شكرا لمتابعة خبر عن معايير اختيار الحقيبة المدرسية للطفل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه تجمع الرياض الصحي الأول عدة رسائل توعوية لأولياء الأمور حول اختيار الحقيبة المدرسية المناسبة .

وأكد التجمع الأول على أهمية اختيار الحقائب المدرسية المناسبة للطلاب والطالبات، والتي ينبغي أن لا يزيد وزنها عن 15% من وزن الطفل، كما يجب أن يكون حزام الكتف مبطناً وألّا تكون الحقيبة بحزام كتف واحد، بالإضافة على أهمية احتوائها على جيوب متعددة لتوزيع الوزن.

وأضاف أن الهيكل العظمي للطفل لا يتحمل الأوزان الثقيلة، لا سيما عند المشي بها لمسافات طويلة، كما حذّر من استخدام الحقيبة المدرسية ذات العجلات؛ لأنها قد لا تتناسب مع حجم الطفل.

وأوضح أن ثقل الشنطة وحجمها قد يؤديان إلى آلام في الظهر والأكتاف والصدر، ويسبب انحناءات للظهر والرأس مع مرور الوقت.