المملكة توفر أغلى دواء في العالم لعلاج "رضيعة" تعاني من مرض وراثي

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

وفرت المملكة دواء Zolgensma لعلاج طفلة رضيع تعاني من مرض وراثي في العضلات ، والذي يصل سعره إلى نحو 8 ملايين ريال

وصرفت مستشفى الملك فيصل التخصصي العلاج بشكل مجاني للطفلة الرضيعة التي تعاني مرضا وراثيا في العضلات، وهو عبارة عن حقنة واحدة يصل سعرها إلى نحو 8 ملايين ريال ، في داخلها أغلى دواء في العالم ويدعى Zolgensma، بحسب الوطن

يذكر أن عقار Zolgensma يعالج ضمور العضلات الشوكي، وهو مرض فتاك ناتج عن عيب وراثي يُضعف عضلات الشخص بشكل كبير بحيث يُصبح غير قادر على الحركة.