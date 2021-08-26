شكرا لمتابعة خبر عن توقعات الحصيني لأجواء الـ 36 ساعة القادمة: "أمطار متفاوتة على عدة مناطق" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، أجواء الـ36 ساعة القادمة من اليوم الخميس حتى مساء غد الجمعة، موضحا أن الأجواء ستكون حارة نهارًا تميل للاعتدال فجرًا على معظم مناطق المملكة والخليج العربي.

وقال الحصيني" تتشكل بعض السحب على ارتفاعات مختلفة بعضها ممطر على أجزاء من: (مكة، والمدينة، والباحة، وعسير، وجازان، والمدينة، وتبوك، وغرب منطقتي الرياض والقصيم) والأمطار المتوقعة متفاوتة من خفيفة لغزيرة خاصة على سفوح المرتفعات.

وأضاف "الخميس متوقع رياح من متوسطة شبه قوية على الشمالية الشرقية، والجمعة متوقع رياح من متوسطة لقوية مثيرة للأتربة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض".