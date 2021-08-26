شكرا لمتابعة خبر عن توضيح من الأحوال المدنية بشأن مدى إمكانية استخراج الزوجة سجل أسرة مستقل مع الأبناء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، مدى إمكانية استخراج الزوجة سجل أسرة مستقل مع الأبناء

وقالت الاحول المدنية أنه ‏‎بإمكان كل أم سعودية تحمل هوية وطنية ولديها أبناء سعوديين مضافين في سجل والدهم إصدار سجل أسرة.

جاء ذلك ردا على استفسار تلقاه حساب العناية بالعملاء التابع للأحوال المدنية وتضمن "هل يمكن للزوجة استخراج سجل عائلة مع الأبناء مستقل ؟"

وكانت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية المواطنين قد دعت إلى الاستفادة من خدمة إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج إلكترونياً، والخدمات الأخرى المتوافرة في منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر".