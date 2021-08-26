شكرا لمتابعة خبر عن أبشر تتيح خدمة "تسجيل القدوم" للزائرين والمقيمين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أتاحت منصة أبشر إتاحة خدمة تسجيل القدوم للزائرين والمقيمين، بالتزامن مع رفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة من الدول المعلق القدوم منها، للمقيمين الذين تلقوا جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم والسماح لهم بالعودة إلى بشكل مباشر.

وقالت منصة أبشر أن خدمة تسجيل القدوم عبر أبشر تمكن القادمين إلى المملكة العربية السعودية من تسجيل وتحديث بياناتهم الصحية والخاصة بجائحة كورونا، مبينة أن تحديث البيانات الخاصة بفيروس كورونا تكون قبل القدوم إلى المملكة بـ72 ساعة على الأقل، وذلك تسهيلًا لإجراءات دخولهم عبر المنافذ الحدودية.

وأضافت المنصة أن الفئات المستفيدة من خدمة تسجيل القدوم هي العمالة المنزلية المرافية للمواطن، وزائر محصن، وزائر للعلاج ومقيم محصن، ومقيم غير محصن، وفقًا لمنصة أبشر.