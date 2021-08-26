شكرا لمتابعة خبر عن صناعي جدة يهيئ أكثر من 500 متدرب لمقاعد التدريب ببرنامج تهيئة المستجدين للعام 1443 هــ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عيد الحريتي (صدى):

أقام المعهد الصناعي الثانوي بجدة ممثلة بوكالة شؤون المتدربين ووحده التوجيه والإرشاد والعيادة الطبية برنامج تهيئة المتدربين المستجدين للفصل التدريبي الأول، والذي يستمر لمدة يومين أبتدأ من يوم الأربعاء الموافق 17 محرم للعام 1443 هــ، وسط إجراءات احترازية للوقاية من فايروس كورونا

وأوضح مدير المعهد الدكتور ياسر مياجي أن برنامج التهيئة للمتدربين المستجدين يستهدف متدربي الدبلوم الصباحي والبرامج الصباحية، حيث يتضمن العديد من اللقاءات التعريفية لتعرف على بيئة التدريب بالمعهد، والاطلاع على ما يقدمه المعهد للمتدربين من خدمات تدريبية وإدارية مساندة متنوعة، والتعرف على مرافق المعهد المختلفة والزيارات التعريفية لورش وقاعات ومعامل المعهد بما يسهم في اكتساب المتدربين المعرفة والفهم المناسب لبيئة التدريب ولوائحه وأنظمته.

وأوضح مدير المعهد أن البرنامج يشتمل على عرض مرئي يبيّن أنظمة ولوائح المعهد وطرق التدرب الإلكتروني وتفعيل البريد الإلكتروني الخاص بالمتدرب ونظام رايات والخدمات المقدمة من خلاله، والتعرف على متجر المعهد ومنتجاته وتفعيل لجنة التوعية الفكرية لتعزيز القيم الإسلامية والأخلاقية والوطنية لدى المتدرب، وتعريف المتدرب على أنشطة المعهد الثقافية والرياضية ومركز الموهبة والابتكار لاستقطاب المتدربين الموهوبين ,وتعريف المتدرب على أهمية مكتب التنسيق الوظيفي بالمعهد بعد تخرج المتدرب والذي يساهم بالتنسيق مع الشركات والمؤسسات بالقطاع الخاص من خلال الاتفاقيات والعقود التي يبرمها المكتب , وأيضًا اطلاع المتدربين على حقوقهم وواجباتهم بالإضافة لفتح قنوات التواصل المباشر مع المتدربين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بالرد على جميع استفساراتهم. مؤكدا بأن المتدرب سوف يزود بنسخة إلكترونية من دليل المتدرب وطرق استخدام التدرب الإلكتروني وإجراءاته المعتمدة.