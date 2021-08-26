اخبار السعوديه

"الخطوط السعودية" تطبق قرار جديد بشأن الرحلات الداخلية بدءًا من سبتمبر

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن "الخطوط " تطبق قرار جديد بشأن الرحلات الداخلية بدءًا من سبتمبر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية عن قرار جديدة بشأن المسافرين على متن الرحلات الداخلية.

وذكرت أنه لن يسمح بالسفر على الرحلات الداخلية ابتداء من 1 سبتمبر المقبل إلا لـمـن أكـمـل جـرعـتـيـن مـن اللقاح المضاد لفيروس .

وأكدت أنه سيستثنى من ذلك الفئات الغير ملزمة بأخذ اللقاح وهي الفئة العمرية الأقل من 12 سنة، أو الحالات الصحية المستثناة وفقا لما تصـدره الجهات الصحية في المملكة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا