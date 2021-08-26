الحصيني يتوقع طقس الـ36 ساعة القادمة: أمطار ورياح وأجواء حارة

الرياض - محمد عبدالله - توقع الباحث في الطقس والأرصاد، عبدالعزيز الحصيني، أجواءً حارة نهارًا وتشكل سحب ممطرة ورياح مثيرة للأتربة على بعض المناطق، من اليوم حتى مساء غدًا الجمعة.

وقال الحصيني –عبر تويتر- إنه متوقع خلال الـ(36) ساعة القادمة من اليوم الخميس حتى مساء الجمعة، أجواء حارة نهارًا تميل للاعتدال فجرًا على معظم مناطق المملكة والخليج العربي.

كما تتشكل بعض السحب على مرتفعات مختلفة بعضها ممطر على أجزاء من.. يتبع ومكة والمدينة والباحة وعسير وجازان وتبوك وغرب منطقتي الرياض والقصيم، وأن الأمطار المتوقعة متفاوتة من خفيفة لغزيرة خاصة على سفوح المرتفعات.

وأشار الحصيني إلى أنه متوقع اليوم الخميس رياح من متوسطة لشبه قوية على الشمالية الشرقية. أما غدًا الجمعة فمتوقع رياح من متوسطة لقوية مثيرة للأتربة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.

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