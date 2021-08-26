97.7% نسبة التعافي من كورونا بالسعودية.. و65.4 مليون جرعة بالخليج

الرياض - محمد عبدالله - أعلن مركز الإحصاء الخليجي أن نسبة الشفاء من فيروس كوروتا بالسعودية بلغت 97.7%، مشيرًا إلى إعطاء أكثر من 65.4 مليون جرعة من اللقاح بدول الخليج.

وذكر المجلس -عبر تويتر- أنه وفقًا لإحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى أمس الأربعاء (25 أغسطس 2021م)، فإن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ 2,469,411 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 2,417,636 حالة، وبلغ إجمالي حالات الوفاة 18,981 حالة.

وأشار إلى أن إجمالي اللقاحات المعطاة بلغ (65,499,126) جرعة، فيما بلغت نسبة الشفاء من فيروس كورونا في السعودية 97.7%.

كانت وزارة الصحة أعلنت أمس الاربعاء، أنه تم إعطاء أكثر من (35,000,000) جرعة من لقاح كورونا حتى الآن، عبر أكثر من (587) موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

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