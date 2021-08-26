تنبيهات الأرصاد: أمطار وسحب رعدية ورؤية متدنية على مناطق عدة.. الخميس

الرياض - محمد عبدالله - توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تتأثر بعض مناطق المملكة بهطول أمطار رعدية ونشاط للرياح وأتربة مثارة، إضافة لتكون السحب الرعدية ووجود رؤية متدنية، وذلك خلال الساعات المقبلة من اليوم الخميس.

نشاط للرياح

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إنَّ المنطقة الشرقية «الخفجي، حفر الباطن، قرية العليا» تشهد رياحا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في الرؤية.

أمطار رعدية وأتربة مثارة

كما أن مناطق جازان «الحرث، الدائر، الريث، العارضة، العيدابي، ضمد، فيفا، هروب، أبو عريش، احد المسارحة، الطوال، بيش، صامطة» وعسير «أبها، أحد رفيدة، الحرجة، خميس مشيط، سراة عبيدة، ظهران الجنوب، المجاردة، النماص، بارق، بلقرن، تنومة، رجال المع، محايل» والباحة «الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، الباحة، المندق، بلجرشي، بني حسن، فرعة غامد الزناد، قلوة» تشهد هطول أمطار رعدية وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية.

ووفق المركز الوطني للأرصاد، تتأثر مناطق مكة المكرمة «الجموم، العاصمة المقدسة، الكامل» والمدينة المنورة «المهد، بدر، وادي الفرع، الحناكية، المدينة المنورة، خيبر، العلا، العيص».

وهناك رياح نشطة وتكون لسحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في الرؤية على مناطق مكة المكرمة «الخرمة، المويه، تربة، رنية، الجموم، العاصمة المقدسة، الكامل» وتبوك «تيماء، تبوك» وجازان «الدرب، جازان».