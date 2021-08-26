بالفيديو.. ضبط مستودع خضراوات مجهولة المصدر تديره عمالة مخالفة بالرياض

الرياض - محمد عبدالله - تمكنت أمانة منطقة الرياض من ضبط كميات ضخمة من الخضراوات مجهولة المصدر، خزنتها عمالة مخالفة في مستودع جنوب الرياض.

وقالت أمانة الرياض -عبر تويتر- إنه تم إحباط محاولة توزيع كميات ضخمة من الخضروات مجهولة المصدر، وتم مصادرة الكميات وإغلاق الموقع، واستدعاء مالكه لنيل العقوبات الرادعة.

وأوضحت أمانة الرياض ان الخضراوات كانت معدة للتوزيع على نقاط بيع منتشرة على نطاق واسع داخل مدينة الرياض، مضيفة أن أسرة العامل كانت تتوسط الخضراوات الملقاة على الأرض، في بيئة تفتقر إلى أدنى الاشتراطات الصحية

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