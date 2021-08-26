هل تؤيد فكرة العزل الاجتماعي لغير المحصنين؟ مواطنون ومواطنات يجيبون

الرياض - محمد عبدالله - أعرب بعض المواطنين والمواطنات عن تأييدهم للعزل الاجتماعي لمن لم يتلق اللقاح المضاد لفيروس كورونا، حفاظًا على صحة المجتمع من خطر انتشار الوباء.

وأكد عدد من المواطنين لقناة «الإخبارية» أن العزل الاجتماعي لرافضي اللقاح أمر مهم للحفاظ على سلامة الجميع، والمساهمة في عودة الحياة الطبيعية لما كانت عليه قبل فيروس كورونا.

وأشاروا إلى أنه يجب استثناء الفئات الممنوعة من أخذ اللقاح من العزل الاجتماعي مثل بعض أصحاب الحالات الطبية الخاصة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت إعطاء 35 مليون جرعة لقاح كورونا، في المملكة حتى أمس الأربعاء، مناشدة الجميع بالحصول على اللقاح.

وأوصت وزارة الصحة الجميع بالتقيد بالإجراءات الاحترازية والمبادرة بحجز موعد عبر تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا، مبينة أن متحورات كورونا سريعة الانتشار، وتتطلب أخذ جرعتين من اللقاح للوقاية منها.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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