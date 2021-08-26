«المالية» تبدأ إيداع الرواتب في حسابات موظفي القطاع العام

الرياض - محمد عبدالله - بدأت وزارة المالية، اليوم الخميس، الموافق 26 من أغسطس، إيداع رواتب الموظفين في القطاع العام.

وأعلنت وزارة المالية عبر موقعها الرسمي، أن رواتب القطاع لشهر أغسطس، سيتم صرفها، اليوم الخميس.

وبحسب قواعد صرف الرواتب، التي أعلنت عنها وزارة المالية عبر موقعها، فإنه إذا وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم الجمعة يكون يوم الصرف يوم الخميس الذي قبله.

أما حال موافقة يوم 27 من الشهر الميلادي يوم السبت يكون يوم الصرف يوم الأحد الذي بعده، بحسب «المالية».

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