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سفير السعودية ببريطانيا يؤكد لوزير الاستثمار دعمه لتعزيز علاقات المملكتين

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الرياض - محمد عبدالله - التقى وزير الاستثمار خالد الفالح، سفير خادم الحرمين الشريفين بالمملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر بن سلطان؛ حيث استعرضا تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية.

وقال الوزير خالد الفالح عبر حسابه على موقع «تويتر»: «في مستهل زيارتي إلى المملكة المتحدة شرفت بلقاء سمو سفير خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد بن بندر بن سلطان الذي أكّد لي دعمه الكامل لمهمتنا الرامية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين المملكتين».

وأضاف: « أشكر لسموه حفاوة الاستقبال وجهوده المتواصلة في خدمة المليك والوطن».

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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