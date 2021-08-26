سفير السعودية ببريطانيا يؤكد لوزير الاستثمار دعمه لتعزيز علاقات المملكتين

الرياض - محمد عبدالله - التقى وزير الاستثمار خالد الفالح، سفير خادم الحرمين الشريفين بالمملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر بن سلطان؛ حيث استعرضا تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية.

وقال الوزير خالد الفالح عبر حسابه على موقع «تويتر»: «في مستهل زيارتي إلى المملكة المتحدة شرفت بلقاء سمو سفير خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد بن بندر بن سلطان الذي أكّد لي دعمه الكامل لمهمتنا الرامية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين المملكتين».

وأضاف: « أشكر لسموه حفاوة الاستقبال وجهوده المتواصلة في خدمة المليك والوطن».

اقرأ أيضًا:

في ذكرى البيعة.. وزير الاستثمار يشيد بإنجازات ولي العهد