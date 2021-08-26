شاهد..سيارة تنقلب رأسيا على أخرى بالرياض.. وأسباب الحادث غامضة

الرياض - محمد عبدالله - وثَّق مقطع فيديو، تمَّ تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، حادثًا مروريًّا غريبًا وقع في حي المروج بمدينة مدينة الرياض.

وأظهر الفيديو وقوف إحدَى السيارات بشكلٍ رأسي على سيارة تقف على جانب الطريق، دون تداول كيف وقع ذلك الحادث وأسبابه، لكن ما بدا في الفيديو هو تهشُّم السيارة المقلوبة على رأسها بشكل كبير، ولم يتم معرفة أية تفاصيل أخرى عن الحادث.

وحظي مقطع الفيديو بانتشارٍ واسعٍ بين رواد «تويتر» وخلَّف لديهم حالةً من التساؤل حول سبب الحادث.

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بالفيديو: حادث مروري غريب بأحد شوارع #الرياض.. مركبة تقف على أخرى بشكل رأسي! pic.twitter.com/s0546pM9uh