«شؤون الحرمين» توجه عدة رسائل للمعتمرين والمصلين

الرياض - محمد عبدالله - دعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بوكالة التفويج وإدارة الحشود، المعتمرين والمصلين التقيد بالأوقات الصادرة لهم عبر التصاريح، من أجل سلامتهم وتطبيقًا لمعايير التباعد الجسدي والوقاية من كورونا.

وطالب مدير إدارة تخطيط الحشود ومدير إدارة تفويج المعتمرين، المهندس أيمن بن مصطفي فلمبان (وفقًا لموقع رئاسة شؤون الحرمين)، المعتمرين والمصلين بضرورة التقيد بالأوقات الصادرة لهم عبر تصاريح العمرة وأداء الصلاة من تطبيقي (اعتمرنا – توكلنا)، والالتزام بمسافة التباعد الجسدي، وارتداء الكمامات الطبية.

وأوضح مدير إدارة تخطيط الحشود أنه تم وضع الخطط لتفويج المعتمرين والمصلين بأوقاتهم، وذلك للالتزام بمعايير التباعد الجسدي، لافتاً إلى تعزيز مفهوم التعاون مع مختلف الإدارات لتعزيز أداء المهام والمسؤوليات المكلفة بها.

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