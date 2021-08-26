توقعات الحصيني لطقس الـ36 ساعة المقبلة: أجواء حارة وأمطار

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع الباحث في الطقس والأرصاد، عبدالعزيز الحصيني، أجواءً حارة نهارًا وتشكل سحب ممطرة ورياح مثيرة للأتربة على بعض المناطق، من اليوم الخميس حتى مساء غدًا الجمعة.

توقعات الطقس:

وقال الحصيني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر إنه متوقع خلال الـ 36 ساعة القادمة من اليوم الخميس حتى مساء الجمعة، أجواء حارة نهارًا تميل للاعتدال فجرًا على معظم مناطق المملكة والخليج العربي، كما تتشكل بعض السحب على مرتفعات مختلفة بعضها ممطر على أجزاء من مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان وتبوك وغرب منطقتي الرياض والقصيم، وأن الأمطار المتوقعة متفاوتة من خفيفة لغزيرة خاصة على سفوح المرتفعات.

كما توقع هبوب رياح من متوسطة لشبه قوية اليوم على الشمالية الشرقية. أما غدًا الجمعة فمتوقع هبوب رياح من متوسطة لقوية مثيرة للأتربة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار من متوسطة الى غزيرة تؤدي الى جريان السيول وزخات من البرد مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، نجران).

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