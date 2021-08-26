أمطار رعدية على عسير حتى التاسعة مساء

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-26

متابعات الخليج 365 - عسير

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا من تكون أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

وبحسب مركز الأرصاد، تستمر الحالة – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم الخميس .

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار من متوسطة الى غزيرة تؤدي الى جريان السيول وزخات من البرد مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، نجران).

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