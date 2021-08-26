- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
دشّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مبادرات التحول الرقمي للإدارة العامة لشؤون التطويف والمطوفين وكتاب التطويف.
واطلع على مبادرة التحول الرقمي لإدارة التطويف، والمتضمنة إنشاء تطبيق تقني ذكي بعنوان "وليطوفوا"، يحوي مجموعة من الخدمات؛ من أبرزها خدمة طلب مطوف، كما يشتمل أيضًا على مجموعة من الأدعية المسموعة والمكتوبة، كذلك اطلع الرئيس العام على "كتاب التطويف"، وهو كتاب تاريخي فقهي تم العمل عليه بالتعاون مع إدارة التطويف ومركز البحث العلمي.
تأتي هذه التدشينات ضمن المبادرات الرقمية لعدد من الوكالات؛ سعيًا لتطوير منظومة الخدمات في المسجد الحرام وتطويرها لخدمة ضيوف الرحمن.
26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443 10:00 AM
تأتي ضمن المبادرات الرقمية لعدد من الوكالات وسعيًا لتطوير المنظومةالسديس يدشن مبادرات التحول الرقمي لإدارة شؤون التطويف والمطوفين
دشّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مبادرات التحول الرقمي للإدارة العامة لشؤون التطويف والمطوفين وكتاب التطويف.
واطلع على مبادرة التحول الرقمي لإدارة التطويف، والمتضمنة إنشاء تطبيق تقني ذكي بعنوان "وليطوفوا"، يحوي مجموعة من الخدمات؛ من أبرزها خدمة طلب مطوف، كما يشتمل أيضًا على مجموعة من الأدعية المسموعة والمكتوبة، كذلك اطلع الرئيس العام على "كتاب التطويف"، وهو كتاب تاريخي فقهي تم العمل عليه بالتعاون مع إدارة التطويف ومركز البحث العلمي.
تأتي هذه التدشينات ضمن المبادرات الرقمية لعدد من الوكالات؛ سعيًا لتطوير منظومة الخدمات في المسجد الحرام وتطويرها لخدمة ضيوف الرحمن.
، السديس يدشن مبادرات التحول الرقمي لإدارة شؤون التطويف والمطوفين ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر السديس يدشن مبادرات التحول الرقمي لإدارة شؤون التطويف والمطوفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.