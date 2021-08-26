- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، خلال الـ36 ساعة القادمة من اليوم الخميس حتى مساء غد الجمعة، أجواء حارة نهارًا تميل للاعتدال فجرًا على معظم مناطق المملكة والخليج العربي.
وقال عبر حسابه في تويتر: تتشكل بعض السحب على ارتفاعات مختلفة بعضها ممطر على أجزاء من: (مكة، والمدينة، والباحة، وعسير، وجازان، والمدينة، وتبوك، وغرب منطقتي الرياض والقصيم) والأمطار المتوقعة متفاوتة من خفيفة لغزيرة خاصة على سفوح المرتفعات.
وتابع: الخميس متوقع رياح من متوسطة شبه قوية على الشمالية الشرقية، والجمعة متوقع رياح من متوسطة لقوية مثيرة للأتربة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.
26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443 09:08 AM
قال: تتشكل بعض السحب على ارتفاعات مختلفة بعضها ممطرسحب ورياح وأتربة.. هنا توقعات "الحصيني" لأجواء الـ36 ساعة القادمة
توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، خلال الـ36 ساعة القادمة من اليوم الخميس حتى مساء غد الجمعة، أجواء حارة نهارًا تميل للاعتدال فجرًا على معظم مناطق المملكة والخليج العربي.
وقال عبر حسابه في تويتر: تتشكل بعض السحب على ارتفاعات مختلفة بعضها ممطر على أجزاء من: (مكة، والمدينة، والباحة، وعسير، وجازان، والمدينة، وتبوك، وغرب منطقتي الرياض والقصيم) والأمطار المتوقعة متفاوتة من خفيفة لغزيرة خاصة على سفوح المرتفعات.
وتابع: الخميس متوقع رياح من متوسطة شبه قوية على الشمالية الشرقية، والجمعة متوقع رياح من متوسطة لقوية مثيرة للأتربة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.
، سحب ورياح وأتربة.. هنا توقعات "الحصيني" لأجواء الـ36 ساعة القادمة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر سحب ورياح وأتربة.. هنا توقعات "الحصيني" لأجواء الـ36 ساعة القادمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.