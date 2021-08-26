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قالت شركة موديرنا الأمريكية، الأربعاء، إنها أوقفت توريد حوالى 1.63 مليون جرعة لقاح كوفيد-19 في اليابان؛ وذلك بعد إخطارها بتلوث قوارير اللقاح بجسيمات.
وأوضحت الشركة أن التلوث قد يكون بسبب مشكلة في التصنيع بأحد خطوط الإنتاج بموقع للتصنيع في إسبانيا.
وأضافت: "حتى الآن، لم يتم تحديد أي مشاكل تتعلق بالسلامة أو الفاعلية"، حسبما نقلته "رويترز".
وذكرت الشركة أنها تعمل مع شركة "تاكيدا" شريكتها ومع الأجهزة التنظيمية؛ لحل المشكلة.
من جهتها قالت "تاكيدا": إنها أجرت فحصًا طارئًا بعد العثور على جسيمات في شحنة من قوارير اللقاح بموقع لإعطاء التطعيمات.
وبيّنت وزارة الصحة اليابانية، الخميس، أنها قررت سحب بعض الجرعات؛ في إجراء احترازي بعد التشاور مع "تاكيدا"؛ لكنها ستسعى جاهدة لتقليل تأثير هذا السحب على خطط التطعيم.
26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443 08:47 AM
قالت: لم يتم تحديد أي مشاكل تتعلق بالسلامة أو الفاعلية""موديرنا" توقف توريد لقاحاتها لليابان.. وتكشف السبب
قالت شركة موديرنا الأمريكية، الأربعاء، إنها أوقفت توريد حوالى 1.63 مليون جرعة لقاح كوفيد-19 في اليابان؛ وذلك بعد إخطارها بتلوث قوارير اللقاح بجسيمات.
وأوضحت الشركة أن التلوث قد يكون بسبب مشكلة في التصنيع بأحد خطوط الإنتاج بموقع للتصنيع في إسبانيا.
وأضافت: "حتى الآن، لم يتم تحديد أي مشاكل تتعلق بالسلامة أو الفاعلية"، حسبما نقلته "رويترز".
وذكرت الشركة أنها تعمل مع شركة "تاكيدا" شريكتها ومع الأجهزة التنظيمية؛ لحل المشكلة.
من جهتها قالت "تاكيدا": إنها أجرت فحصًا طارئًا بعد العثور على جسيمات في شحنة من قوارير اللقاح بموقع لإعطاء التطعيمات.
وبيّنت وزارة الصحة اليابانية، الخميس، أنها قررت سحب بعض الجرعات؛ في إجراء احترازي بعد التشاور مع "تاكيدا"؛ لكنها ستسعى جاهدة لتقليل تأثير هذا السحب على خطط التطعيم.
، "موديرنا" توقف توريد لقاحاتها لليابان.. وتكشف السبب ،
المصدر : الخليج 365
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