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أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا من تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات: (أحد رفيدة، والحرجة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب).
وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ٩ مساءً.
26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443 08:38 AM
مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقيةحالة أمطار رعدية على عسير.. والأرصاد ينبه: تتواصل حتى 9 مساء
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا من تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات: (أحد رفيدة، والحرجة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب).
وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ٩ مساءً.
، حالة أمطار رعدية على عسير.. والأرصاد ينبه: تتواصل حتى 9 مساء ،
المصدر : الخليج 365
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