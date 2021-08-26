محمد بن مسعود - الدمام - سجلت المملكة المتحدة خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية، 35.847 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و149 وفاة. وأفادت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها أمس، بأن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 6.590.747؛ فيما بلغت حصيلة الوفيات 132.003 حالات وفاة. خلال 24 ساعة.. بريطانيا تسجل 35.847 إصابة جديدة و149 وفاة بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-08-26 سجلت المملكة المتحدة خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية، 35.847 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و149 وفاة. وأفادت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها أمس، بأن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 6.590.747؛ فيما بلغت حصيلة الوفيات 132.003 حالات وفاة. 26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443 08:36 AM سجلت المملكة المتحدة خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية، 35.847 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و149 وفاة. وأفادت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها أمس، بأن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 6.590.747؛ فيما بلغت حصيلة الوفيات 132.003 حالات وفاة. ، خلال 24 ساعة.. بريطانيا تسجل 35.847 إصابة جديدة و149 وفاة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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