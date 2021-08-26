شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "أمانة الرياض" تضبط كميات ضخمة من الخضراوات مجهولة المصدر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تمكنت أمانة منطقة الرياض، من ضبط كميات ضخمة من الخضراوات مجهولة المصدر في مستودع يفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية، قبل بيعها في الأسواق.

وذكرت "الأمانة" أن هذه الكميات ضبطت مخزنة في مستودع جنوب الرياض، اتخذته عمالة مخالفة مقرًا للسكن المخالف، بالإضافة إلى جعله موقعًا للتخزين وإعادة تعبئة الخضراوات مجهولة المصدر.

وأضافت أنه تم مصادرة المضبوطات، وإغلاق الموقع، مع استدعاء مالكه لتطبيق العقوبات النظامية بحقه.