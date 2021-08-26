، "القني" يوضِّح سِرَّ ظهور بعض المسؤولين السعوديين بدون شماغ في فعالية Launch ،

- 1/11
- 2/11
- 3/11
- 4/11
- 5/11
- 6/11
- 7/11
- 8/11
- 9/11
- 10/11
- 11/11
كان لافتًا للنظر ظهور بعض المسؤولين السعوديين بدون لبس شماغ خلال انطلاق فعالية "Launch" أمس بالعاصمة الرياض، التي تعد أكبر إطلاق تقني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وفي هذا الصدد فسَّر الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز متعب القني ظهور بعض المسؤولين بدون لبس شماغ بسبب محاولة جذب شريحة الشباب، ومحاورتهم.
وشدَّد خلال حديثه لقناة mbc على اعتزازهم بالشماغ والهوية الوطنية مستدركًا: لكن نتحدث إلى شريحة شابة؛ ونحاول أن نظهر لهم بطريقة يتقبلوننا بها، ويتفاعلون مع مبادراتنا. وكانت هذه رسالة واضحة لمحاورة هذه الشريحة.
وكان بين المتحدثين الرئيسيين في الفعالية وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، والمستشار في الديوان الملكي رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله شرف الغامدي، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز فيصل الخميسي، وعدد من المتحدثين الآخرين، بمشاركة من المشغل الوطني للاتصالات شركة stc.
وفي أكبر إطلاق تقني من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أعلنت السعودية أمس حزمة من المبادرات النوعية والبرامج التقنية بقيمة إجمالية تناهز 4 مليارات ريال، بالتعاون مع 10 من أهم عمالقة التكنولوجيا في العالم، تعزيزًا للقدرات الرقمية، وتحقيق هدف مبرمج من كل 100 سعودي بحلول عام 2030، وتشجيع الابتكار والإبداع، وتحقيق الريادة العالمية؛ إذ يأتي ذلك ترجمة لتوجيهات سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله-تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية في اغتنام فرص الاقتصاد الرقمي.
"القني" يوضِّح سِرَّ ظهور بعض المسؤولين السعوديين بدون شماغ في فعالية Launchعبدالحكيم شار الخليج 365 2021-08-26
كان لافتًا للنظر ظهور بعض المسؤولين السعوديين بدون لبس شماغ خلال انطلاق فعالية "Launch" أمس بالعاصمة الرياض، التي تعد أكبر إطلاق تقني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وفي هذا الصدد فسَّر الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز متعب القني ظهور بعض المسؤولين بدون لبس شماغ بسبب محاولة جذب شريحة الشباب، ومحاورتهم.
وشدَّد خلال حديثه لقناة mbc على اعتزازهم بالشماغ والهوية الوطنية مستدركًا: لكن نتحدث إلى شريحة شابة؛ ونحاول أن نظهر لهم بطريقة يتقبلوننا بها، ويتفاعلون مع مبادراتنا. وكانت هذه رسالة واضحة لمحاورة هذه الشريحة.
وكان بين المتحدثين الرئيسيين في الفعالية وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، والمستشار في الديوان الملكي رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله شرف الغامدي، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز فيصل الخميسي، وعدد من المتحدثين الآخرين، بمشاركة من المشغل الوطني للاتصالات شركة stc.
وفي أكبر إطلاق تقني من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أعلنت السعودية أمس حزمة من المبادرات النوعية والبرامج التقنية بقيمة إجمالية تناهز 4 مليارات ريال، بالتعاون مع 10 من أهم عمالقة التكنولوجيا في العالم، تعزيزًا للقدرات الرقمية، وتحقيق هدف مبرمج من كل 100 سعودي بحلول عام 2030، وتشجيع الابتكار والإبداع، وتحقيق الريادة العالمية؛ إذ يأتي ذلك ترجمة لتوجيهات سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله-تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية في اغتنام فرص الاقتصاد الرقمي.
26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443
01:24 AM
نعتز بالهوية الوطنية لكن نحاول أن نظهر للشباب بطريقة تجعلهم يتفاعلون مع مبادراتنا
كان لافتًا للنظر ظهور بعض المسؤولين السعوديين بدون لبس شماغ خلال انطلاق فعالية "Launch" أمس بالعاصمة الرياض، التي تعد أكبر إطلاق تقني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وفي هذا الصدد فسَّر الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز متعب القني ظهور بعض المسؤولين بدون لبس شماغ بسبب محاولة جذب شريحة الشباب، ومحاورتهم.
وشدَّد خلال حديثه لقناة mbc على اعتزازهم بالشماغ والهوية الوطنية مستدركًا: لكن نتحدث إلى شريحة شابة؛ ونحاول أن نظهر لهم بطريقة يتقبلوننا بها، ويتفاعلون مع مبادراتنا. وكانت هذه رسالة واضحة لمحاورة هذه الشريحة.
وكان بين المتحدثين الرئيسيين في الفعالية وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، والمستشار في الديوان الملكي رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله شرف الغامدي، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز فيصل الخميسي، وعدد من المتحدثين الآخرين، بمشاركة من المشغل الوطني للاتصالات شركة stc.
وفي أكبر إطلاق تقني من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أعلنت السعودية أمس حزمة من المبادرات النوعية والبرامج التقنية بقيمة إجمالية تناهز 4 مليارات ريال، بالتعاون مع 10 من أهم عمالقة التكنولوجيا في العالم، تعزيزًا للقدرات الرقمية، وتحقيق هدف مبرمج من كل 100 سعودي بحلول عام 2030، وتشجيع الابتكار والإبداع، وتحقيق الريادة العالمية؛ إذ يأتي ذلك ترجمة لتوجيهات سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله-تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية في اغتنام فرص الاقتصاد الرقمي.
، "القني" يوضِّح سِرَّ ظهور بعض المسؤولين السعوديين بدون شماغ في فعالية Launch ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "القني" يوضِّح سِرَّ ظهور بعض المسؤولين السعوديين بدون شماغ في فعالية Launch لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.