، والد محافظ شرورة "موفق العنزي" في ذمة الله ،

محمد بن مسعود - الدمام - انتقل إلى رحمة الله بعد مغرب الأربعاء، عبدالهادي العنزي، والد محافظ محافظة شرورة المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي وسوف تتم الصلاة عليه عصر اليوم الخميس بمنطقة نجران.

فيما قدم الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، تعازيه لمحافظ شرورة المكلّف موفق بن عبدالهادي العنزي في وفاة والده.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الأمير جلوي اليوم، سائلاً الله أن يتغمد المتوفى بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وعبّر العنزي عن شكره لأمير المنطقة على تعازيه ومواساته، سائلاً الله أن يجزيه خير الجزاء ويحفظه من كل مكروه.

كما تلقى العنزي التعازي من الأمراء والمشايخ والأعيان ومديري الإدارات الحكومية.



"الخليج 365" تتقدم للعنزي بالتعازي، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.