، "الأرصاد" تُنبِّه مكة وعسير: رياح نشطة وسُحب رعدية وتدنٍّ في الرؤية ،

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أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهَيْن جديدَيْن حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في عسير ومكة المكرمة.
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة عسير أنها تشهد رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البرك، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح الخميس.
وتشهد منطقة مكة المكرمة رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح الخميس.
"الأرصاد" تُنبِّه مكة وعسير: رياح نشطة وسُحب رعدية وتدنٍّ في الرؤيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-26
أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهَيْن جديدَيْن حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في عسير ومكة المكرمة.
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة عسير أنها تشهد رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البرك، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح الخميس.
وتشهد منطقة مكة المكرمة رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح الخميس.
26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443
12:16 AM
تشمل الخرمة والمويه وتربة والبرك.. وتستمر حتى الثانية صباحًا
أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهَيْن جديدَيْن حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في عسير ومكة المكرمة.
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة عسير أنها تشهد رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البرك، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح الخميس.
وتشهد منطقة مكة المكرمة رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح الخميس.
، "الأرصاد" تُنبِّه مكة وعسير: رياح نشطة وسُحب رعدية وتدنٍّ في الرؤية ،
المصدر : الخليج 365
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