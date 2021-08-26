السعودية | رسالة خطية من ولي العهد السعودي لولي عهد الكويت

شكرا لقرائتكم رسالة خطية من ولي العهد السعودي لولي عهد الكويت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعث ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، رسالة خطية، إلى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد دولة الكويت، تتعلق بالعلاقات الأخوية والروابط التاريخية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة. حسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

قام بتسليم الرسالة الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، خلال استقبال ولي عهد الكويت له في قصر بيان اليوم الأربعاء.