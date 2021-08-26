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السعودية | رسالة خطية من ولي العهد السعودي لولي عهد الكويت

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جدة - بواسطة طلال الحمود - بعث ولي العهد السعودي، الأمير ، رسالة خطية، إلى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد دولة الكويت، تتعلق بالعلاقات الأخوية والروابط التاريخية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة. حسب ما أوردت وكالة الأنباء (واس).

قام بتسليم الرسالة الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، خلال استقبال ولي عهد الكويت له في قصر بيان اليوم الأربعاء.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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