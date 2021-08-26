شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل المفاوضات السعودية - الروسية لإنتاج أحدث "كلاشنكوف" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

كشف مسؤول روسي، عن وصول المفاوضات بين الرياض وموسكو بشأن إنتاج نسخة حديثة من بندقية كلاشنكوف على أراضي السعودية إلى مراحل متقدمة.

وقال مدير الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، دميتري شوغاييف: "نحن في مراحل متقدمة من المفاوضات مع السعودية بشأن كلاشينكوف - 103، ونواصل التعاون لإنتاج هذا النوع من البنادق في السعودية".

وأعرب عن استعداد بلاده لبحث إمكانية إصدار رُخَص لإنتاج أسلحة نارية أخرى في السعودية، إذا كانت هناك طلبات رسمية بذلك الشأن.

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