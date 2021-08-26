شكرا لمتابعة خبر عن فيديو.. سر ظهور بعض المسؤولين بدون شماغ في فعالية Launch والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

لفت ظهور بعض المسؤولين بدون لبس شماغ الأنظار، وذلك خلال انطلاق فعالية "Launch" أمس الأربعاء، بالعاصمة الرياض، التي تعد أكبر إطلاق تقني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن جانبه أوضح الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز متعب القني، أن ظهور بعض المسؤولين بدون شماغ، بسبب محاولة جذب شريحة الشباب، ومحاورتهم.

وأكد القني على اعتزازهم بالشماغ والهوية الوطنية، قائلا: "لكن نتحدث إلى شريحة شابة؛ ونحاول أن نظهر لهم بطريقة يتقبلوننا بها، ويتفاعلون مع مبادراتنا، وكانت هذه رسالة واضحة لمحاورة هذه الشريحة".

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