عاجل | 112 مخالفة عمل تحت الشمس يوميا

رصدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نحو 112 مخالفة يوميا لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس منذ بدء تطبيق القرار في منتصف يونيو الماضي وحتى منتصف الشهر الحالي.

وأظهرت بيانات للوزارة رصد 6764 مخالفة لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس لمنشآت القطاع الخاص، والتي تبدأ في 15 يونيو وتستمر حتى 15 سبتمبر، وتقضي بمنع العمل تحت أشعة الشمس من الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة 3 مساء.

الشرقية تتصدر

وشكلت المخالفات التي رصدتها الوزارة في المنطقة الشرقية حوالي ثلث المخالفات المرصودة، حيث بلغت نسبتها 37.6 % بمجموع 2543 مخالفة، في حين جاءت منطقة الرياض ثانيا بتسجيل 1098 مخالفة بنسبة 16.2 % من المخالفات، ثم القصيم 886 بنسبة 13.1 %، وحائل 706 بنسبة 10.4 %، ومكة المكرمة 618 بنسبة 9.1 %، ثم المدينة المنورة 356 بنسبة 5.3 %، وتلتها جازان 180 ونسبة 2.7 %، والجوف 101 ونسبة 1.5 %، ونجران 88 بنسبة 1.3 %، وتبوك 70 ونسبة 1 %، وأقلها في كل من عسير 44 بنسبة 0.7 %، والحدود الشمالية 37 ونسبة 0.5 %، والباحة 19 بنسبة 0.2 %.

الجولات الرقابية

وشكلت المخالفات المرصودة حوالي ثلث الجولات التفتيشية التي قامت بها الوزارة على مدى الشهرين الماضيين، حيث مثلت المخالفات المرصودة 49.6 % من إجمالي الجولات الرقابية والتي بلغ عددها 13631 وبمعدل يومي يصل إلى 227 زيارة يوميا، بمختلف المناطق، حيث مثل معدل رصد المخالفات مقارنة بالجولات أعلى نسبة له في جازان، والتي شكلت المخالفات 4 أضعاف الزيارات التفتيشية، والتي بلغت 42 زيارة زادت عنها المخالفات بنسبة 428 %، وتلتها حائل بعدد جولات بلغت 893 بلغت منها نسبة المخالفات 79.1 %، والحدود الشمالية 51 جولة مثلت المخالفات حوالي 72.5 % منها، والمنطقة الشرقية 3835 جولة مثلت المخالفات 66.3 %، والقصيم 1350جولة مثلت المخالفات 63.7 %، ونجران 149 جولة مثلت المخالفات 59.1 %، وتبوك 121جولة مثلت المخالفات 57,8 %، ثم الرياض 1982جولة مثلت المخالفات 55.4 %، وعسير 121 جولة مثلت المخالفات 36.4 %، والجوف 296 جولة مثلت المخالفات 34.1 %، وأقلها في المدينة المنورة 1391 جولة بنسبة مخالفات 25.6 %، ومكة المكرمة 3300 جولة ونسبة مخالفات 18.7 %، والباحة 100 جولة بنسبة مخالفات 19 %.

الجولات الرقابية وعددها

الرياض

198255.4 %

109816.2 %

الشرقية

383566.3 %

254337.6 %

المدينة المنورة

139125.6 %

3565.3 %

القصيم

135063.7 %

88613.1 %

حائل

89379.1 %

70610.4 %

مكة المكرمة

330018.7 %

6189.1 %

الحدود الشمالية

5172.5 %

370.5 %

الباحة

10019 %

190.2 %

عسير

12136.4 %

440.7 %

جازان

4242.8 %

1802.7 %

نجران

14959.1 %

881.3 %

تبوك

12157.8 %

701 %

الجوف

29634.1 %

1011.5 %

الإجمالي

13631

6764