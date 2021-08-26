خط ساخن لمعالجة تأخير طوارئ المدن الطبية

استحدثت وزارة الصحة خطا ساخنا بين مركز «937» والمدن الطبية في مناطق المملكة كافة، بهدف تقليل الضغط على طوارئ المدن الطبية في الحالات الباردة، وذلك عقب تلقيها 375 شكوى، خلال الربع الأول من عام 2021، تتعلق بطول انتظار المستفيدين في أقسام الطوارئ في المدن الطبية. البلاغ التأخر في أقسام الطوارئ بالمدن الطبية. وصف البلاغ شكاوى تتعلق بطول انتظار المستفيدين في أقسام الطوارئ. الشكاوى المغلقة 100.00 % عدد البلاغات 375 تقييم الخدمة 93.78 % مصدر البلاغات مركز الاتصال «937» - تويتر فترة التقرير «الشهر/ الربع» الربع الأول - 2021 القرار المتخذ للتحسين استحداث خط ساخن بين مركز «937» والمدن الطبية في مناطق المملكة كافة، بهدف تقليل الضغط على طوارئ المدن الطبية في الحالات الباردة.



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