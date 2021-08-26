، دراسة بريطانية: فعالية لقاحات "كورونا" تنخفض خلال 6 أشهر ،

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كشفت دراسة بريطانية، شارك فيها أكثر من مليون مستخدم، أن الحماية التي تقدمها لقاحات كورونا المضادة لكوفيد - 19 تبدأ في التراجع خلال 6 أشهر.
ووفقًا لبيانات الباحثين في بريطانيا فإن فاعلية جرعتَيْن من لقاحَي (فايزر بيونتك، وأكسفورد استرازينيكا) تبدأ في الانخفاض في غضون ستة أشهر؛ ما يشير إلى الحاجة لتلقي جرعات تنشيطية.
وأشار الباحثون إلى أن فاعلية لقاح "فايزر" انخفضت من 88% بعد شهر من تلقي الجرعة الثانية إلى 74% بعد خمسة إلى ستة أشهر. وبالنسبة للقاح استرازينيكا انخفضت الفاعلية من 77 إلى 67% بعد أربعة إلى 5 أشهر.
كما ذكر الباحثون "هناك حاجة لمزيد من البيانات للفئات الأصغر سنًّا نظرًا إلى أن معظم المشاركين في الدراسة الذين تلقوا اللقاح قبل ما يصل إلى 6 أشهر من كبار السن؛ إذ كانوا من الفئات التي كانت لها الأولوية في التطعيم".
دراسة بريطانية: فعالية لقاحات "كورونا" تنخفض خلال 6 أشهرخالد علي الخليج 365 2021-08-26
كشفت دراسة بريطانية، شارك فيها أكثر من مليون مستخدم، أن الحماية التي تقدمها لقاحات كورونا المضادة لكوفيد - 19 تبدأ في التراجع خلال 6 أشهر.
ووفقًا لبيانات الباحثين في بريطانيا فإن فاعلية جرعتَيْن من لقاحَي (فايزر بيونتك، وأكسفورد استرازينيكا) تبدأ في الانخفاض في غضون ستة أشهر؛ ما يشير إلى الحاجة لتلقي جرعات تنشيطية.
وأشار الباحثون إلى أن فاعلية لقاح "فايزر" انخفضت من 88% بعد شهر من تلقي الجرعة الثانية إلى 74% بعد خمسة إلى ستة أشهر. وبالنسبة للقاح استرازينيكا انخفضت الفاعلية من 77 إلى 67% بعد أربعة إلى 5 أشهر.
كما ذكر الباحثون "هناك حاجة لمزيد من البيانات للفئات الأصغر سنًّا نظرًا إلى أن معظم المشاركين في الدراسة الذين تلقوا اللقاح قبل ما يصل إلى 6 أشهر من كبار السن؛ إذ كانوا من الفئات التي كانت لها الأولوية في التطعيم".
26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443
12:26 AM
26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443
03:26 AM
ما يشير إلى أهمية الحاجة إلى تلقي جرعات تنشيطية
كشفت دراسة بريطانية، شارك فيها أكثر من مليون مستخدم، أن الحماية التي تقدمها لقاحات كورونا المضادة لكوفيد - 19 تبدأ في التراجع خلال 6 أشهر.
ووفقًا لبيانات الباحثين في بريطانيا فإن فاعلية جرعتَيْن من لقاحَي (فايزر بيونتك، وأكسفورد استرازينيكا) تبدأ في الانخفاض في غضون ستة أشهر؛ ما يشير إلى الحاجة لتلقي جرعات تنشيطية.
وأشار الباحثون إلى أن فاعلية لقاح "فايزر" انخفضت من 88% بعد شهر من تلقي الجرعة الثانية إلى 74% بعد خمسة إلى ستة أشهر. وبالنسبة للقاح استرازينيكا انخفضت الفاعلية من 77 إلى 67% بعد أربعة إلى 5 أشهر.
كما ذكر الباحثون "هناك حاجة لمزيد من البيانات للفئات الأصغر سنًّا نظرًا إلى أن معظم المشاركين في الدراسة الذين تلقوا اللقاح قبل ما يصل إلى 6 أشهر من كبار السن؛ إذ كانوا من الفئات التي كانت لها الأولوية في التطعيم".
، دراسة بريطانية: فعالية لقاحات "كورونا" تنخفض خلال 6 أشهر ،
المصدر : الخليج 365
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