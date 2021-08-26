شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم بين «الترفيه» وصندوق التنمية السياحي لدعم القطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقّعت الهيئة العامة للترفيه وصندوق التنمية السياحي، مذكرة تفاهم تستهدف تأسيس أطر التعاون بين الطرفين في عدد من المجالات ذات الاختصاص المشترك، التي من شأنها أن تدعم نمو القطاع الخاص في أنشطة الترفيه والسياحة معاً، وذلك من خلال توفير منتجات الصندوق للمشاريع المستهدفة، للارتقاء بمقومات قطاعي الترفيه والسياحة وفقاً لأهداف رؤية المملكة 2030.

ووقّع المذكرة في مقر الهيئة بالرياض، كلٌّ من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه م.فيصل بافرط، والرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي الفاخري.

ويطلع صندوق التنمية السياحي، بموجب المذكرة، الهيئة العامة للترفيه على المتطلبات والشروط الواجب استيفاؤها للحصول على التمويل، بالإضافة إلى تقييم المشاريع السياحية المرخّصة حالياً في قطاع الترفيه، التي تسهم في تحقيق أهداف الصندوق وتطوير قطاع السياحة في المملكة، بما يخدم أهداف الإستراتيجية الوطنية للسياحة.

ويعمل الطرفان على تحديد آليات للتواصل والتنسيق بشأن دعم المشاريع السياحية في قطاع الترفيه، وتوسيع قاعدة المستثمرين من القطاع الخاص القادرين على الاستفادة من الحلول الاستثمارية التي يوفرها الصندوق، بالإضافة إلى تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بقطاع السياحة.

وتعزّز هذه الشراكة آفاق التفاهم بين الجهتين، إذ تتيح للصندوق إثراء تجربة المستثمر وتوجيه استثمارات القطاع الخاص نحو المشاريع السياحية الواعدة في المملكة.