شكرا لقرائتكم خبر عن معالجة 152 ألف م2 من الملوثات البصرية بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أزالت بلدية محافظة الخبر عددا من المباني المهجورة وأخرى آيلة للسقوط، إضافة إلى أسوار عشوائية ومستودعات قديمة، وذلك على أهم المحاور الرئيسية في الخبر على طريق الملك فيصل الساحلي وطريق الأمير سلطان.

وأوضح رئيس بلدية الخبر م. سلطان الزايدي، أن تلك الأعمال تأتي ضمن جهود البلدية المتواصلة لإزالة الملوثات البصرية وتحسين المشهد الحضري من خلال إزالة جميع المخالفات والمسببات التي تسيء إلى الوجه الحضاري للخبر، لافتا إلى أن منطقة الأعمال تقع في منطقة تتجاوز مساحتها 152 ألف متر مربع، وتضمنت كذلك إزالة معدات وعدد من السيارات التالفة، ورفع المخلفات كافة وتنظيف الموقع بالكامل.

وأشار إلى أن الأعمال مستمرة في الموقع، وبدأت منذ مطلع الأسبوع الماضي، ويتوقع الانتهاء منها الأسبوع القادم، مؤكدا حرص بلدية الخبر على مواصلة الجهود الرامية إلى تحسين المشهد الحضري ومعالجة كل الملاحظات أولا بأول، من خلال فريق العمل المختص برصد ومعالجة التشوه البصري.