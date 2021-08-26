شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل 2000 متدرب لـ «التطهير الكيميائي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استفاد 2000 متدرب من دورة خيمة التطهير الكيميائي التي تقام أسبوعيا بصحة الشرقية، والتي تضمنت شرح سبل التعامل مع حوادث تسرب المواد الكيميائية والتعريف بعملية التطهير الكيميائي وآلية الفرز في حوادث التطهير.

ولفتت صحة الشرقية إلى تنفيذ العديد من الدورات خلال العام الحالي، ومنها الاستجابة للطوارئ الإشعاعية، حيث استفاد منها 400 متدرب، كما قدمت دورة خاصة لمنسوبيها عن الاستجابة المتقدمة لحالات السكتة الدماغية، وكذلك تدريب 100 رجل أمن من منسوبي وزارة الداخلية في دورة الإسعافات الأولية والمرشدين الصحيين بمدارس المنطقة.

وأبانت أن إدارة الطوارئ والأزمات تقوم بدور فعال في تدريب الممارسين الصحيين ومنسوبي الجهات الحكومية وجميع أفراد المجتمع، على التعامل مع الأزمات والكوارث، والإلمام بالإسعافات الأولية.