شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 12 ألف م3 أنقاضا بالنعيرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت بلدية محافظة النعيرية خلال الأسبوعين الماضيين، أكثر من 12500 م3 من الأنقاض والمخالفات من مختلف أنحاء المحافظة، استمرارا لجهود البلدية في معالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري بالمحافظة، ومواصلتها أعمال رفع وإزالة المخلفات والأنقاض وتسوية الأراضي بمداخل المحافظة وأحيائها

وأوضح رئيس بلدية النعيرية م. نايف الرجباني، أن أعمال رفع المخلفات والأنقاض شملت عددا من المواقع، منها مداخل المحافظة «الشمالي – الشرقي – الجنوبي»، وبالأحياء الداخلية والشوارع الرئيسية للمحافظة، مشيرا إلى استكمال أعمال التسوية لأكتاف الطريق بمدخل المحافظة الجنوبي خلال الفترة الماضية، وصبغ وإعادة طلاء الأرصفة وأكتاف الطريق.

وأكد استمرار البلدية في خطتها لمعالجة التشوهات البصرية بالمحافظة واستكمال أعمال التحسين والتجميل وتكثيف أعمال النظافة الهادفة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات البلدية، ودعا الجميع للتعاون مع البلدية وعدم رمي مخلفات المباني بشكل عشوائي، والإبلاغ عن أي ملاحظات بلدية من خلال مركز البلاغات 940.