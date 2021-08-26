شكرا لقرائتكم خبر عن جاهزية مدارس حفر الباطن للعام الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اطلع محافظ حفر الباطن صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، مساء أمس الأول، على استعدادات إدارة التعليم بالمحافظة، والخطة التنفيذية للإدارة قبل بداية العام الدراسي الجديد 1443هـ.

واطلع سموه، خلال زيارته إدارة التعليم، على عرض عن المناهج المطورة المطبقة هذا العام وأبرز عناصر التغيير التي تمت، إلى جانب التقويم الدراسي الجديد وبيان أبرز ملامحه، وكذلك نظام مسارات المرحلة الثانوية وشرح عن المسار المشترك والمسارات التخصصية.

وفي نهاية العرض تم بيان جهود الإدارة واستعداداتها في هذا المجال والإجراءات التي تمت.

كما شهد اللقاء استعراض أرقام وإحصائيات تعليم حفر الباطن وأبرز المبادرات التي تم إطلاقها تزامنًا مع عودة العام الدراسي حضوريًا، وأبرز المشاريع التعليمية بإدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن خلال عام 1442/ 1443هـ، وعقود تشغيل وصيانة ونظافة المدارس.

وفي ختام الزيارة ثمّن محافظ حفر الباطن جهود إدارة التعليم بالمحافظة بالاستعداد المبكر، وتوفير التجهيزات المطلوبة بدعم سخي غير محدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - يحفظهما الله - بما يدعم العملية التعليمية وفْق رؤية المملكة 2030، متمنيًا للجميع التوفيق.