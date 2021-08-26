شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة خطة تطعيمات الطلبة بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفقّد مدير مكتب التعليم بالخبر أحمد الغامدي، أمس الأول، الاستعدادات والجاهزية لانطلاقة العام الدراسي الجديد ١٤٤٣هـ، مشددا على ضرورة تطبيق ما ورد بالتعميم الوزاري «البروتوكولات الوقائية» لعودة حضورية آمنة.

وحثّ «الغامدي»، خلال زياراته لمدارس القطاع، المجتمع التعليمي، على استكمال اللقاحات لدخول المنشآت التعليمية وتطبيق خطة تلقي جميع الطلبة لجرعات التطعيم وانتظامهم على مقاعد الدراسة، مؤكدا متابعة توزيع الكتب المدرسية كافة قبل موعد بداية الدراسة. ورحّب «الغامدي» بعودة المعلمين والمعلمات مُشيدا بدورهم في أداء رسالتهم التعليمية وصناعة مستقبل هذا الوطن المعطاء وبناء شخصيات الطلاب والطالبات المنتمية لدينها ووطنها.