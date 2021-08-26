شكرا لقرائتكم خبر عن قبول 5 آلاف متدرب بالكليات التقنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تابع مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية م. بدر بن إبراهيم العبدالواحد، استعدادات الكليات التقنية للبنين والبنات والمعاهد الثانوية الصناعية بالمنطقة لانطلاق العام التدريبي 1443هـ، وفق الإجراءات الاحترازية، واطلع على تجهيز المنشآت التدريبية بجميع الاحتياجات اللازمة للعودة الآمنة، وإنهاء عملية إجراءات قبول أكثر من 5 آلاف متدرب ومتدربة في المنشآت التدريبية بالمنطقة للفصل التدريبي الجديد.

ووقف «العبدالواحد»، خلال زياراته الميدانية لمنشآت التدريب التقني والمعاهد الصناعية، مؤخرا، على الاحتياجات والمتطلبات التي تسهم في زيادة فاعلية سير العملية التدريبية، وحثهم على بذل المزيد من الجهود وتذليل الصعوبات التي تواجه برامج التدريب، وتعزيز التعاون البناء مع القطاعات كافة، بهدف تحقيق أهداف التنمية الوطنية.

كما اطلع على الخطط والإستراتيجيات التي تسعى المنشآت إلى تحقيقها بما يخدم المتدربين أثناء التدريب، وتأهيلهم تقنيا ومهنيا لتهيئتهم لدخول سوق العمل، وتفقد الأقسام التدريبية بالمنشآت، والتقى أعضاء الهيئة الإدارية والتدريبية داخل الأقسام والمختبرات والمعامل، واستمع إلى تطلعاتهم.

يذكر أن المنطقة الشرقية تضم 16 منشأة تدريبية ما بين كليات ومعاهد سجون، بالإضافة إلى الكلية الرقمية للبنات بمحافظة الأحساء.