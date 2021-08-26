شكرا لقرائتكم خبر عن قبول 5 آلاف متدرب بالكليات التقنية والان نبدء بالتفاصيل
ووقف «العبدالواحد»، خلال زياراته الميدانية لمنشآت التدريب التقني والمعاهد الصناعية، مؤخرا، على الاحتياجات والمتطلبات التي تسهم في زيادة فاعلية سير العملية التدريبية، وحثهم على بذل المزيد من الجهود وتذليل الصعوبات التي تواجه برامج التدريب، وتعزيز التعاون البناء مع القطاعات كافة، بهدف تحقيق أهداف التنمية الوطنية.
كما اطلع على الخطط والإستراتيجيات التي تسعى المنشآت إلى تحقيقها بما يخدم المتدربين أثناء التدريب، وتأهيلهم تقنيا ومهنيا لتهيئتهم لدخول سوق العمل، وتفقد الأقسام التدريبية بالمنشآت، والتقى أعضاء الهيئة الإدارية والتدريبية داخل الأقسام والمختبرات والمعامل، واستمع إلى تطلعاتهم.
يذكر أن المنطقة الشرقية تضم 16 منشأة تدريبية ما بين كليات ومعاهد سجون، بالإضافة إلى الكلية الرقمية للبنات بمحافظة الأحساء.