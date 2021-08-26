شكرا لقرائتكم خبر عن استعراض التجارب العالمية لمواجهة العنف الأسري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، أمس، حلقة نقاش بعنوان «التدخلات الوقائية للحد من العنف الأسري»، عن بُعد، بمشاركة نخبة من خبراء تعزيز الصحة النفسية.

وهدفت الحلقة إلى مراجعة إستراتيجيات الوقاية والحد من العنف الأسري، واستعراض التجارب العالمية، بالإضافة إلى التعرف على المبادرات الوطنية المقدمة في هذا المجال، والسعي إلى التعرف على عوامل الخطورة والوقاية منها، والفئات الأكثر عرضة للعنف الأسري، وتحديد أفضل الممارسات الوقائية، كما ركزت حلقة النقاش على العوامل النفسية والمؤثرات العقلية المرتبطة بقضايا العنف.