شكرا لقرائتكم خبر عن في أول يوم عمل.. تطعيم 420 طالبا ومعلما بمركز لقاحات سيهات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل مركز لقاح كورونا بمدرسة السلام في سيهات، لتطعيم الطلبة والكوادر التعليمية، 240 مستفيدا، وذلك في أول أيام عمل له، استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد حضوريا.

وأوضح رائد نشاط مدرسة السلام الابتدائية بسيهات والمتطوع في مركز اللقاح محمد عسيري، أن المركز شهد إقبالا كبيرا من الطلبة والطالبات والكوادر التعليمية من الجنسين منذ بدء انطلاقته، صباح أمس، مشيرًا إلى أن المركز يستقبل جميع منسوبي التعليم من أي محافظة وبدون موعد مسبق.

وبيّن أن المركز يتكون من عيادتين و4 كوادر طبية، ويضم 25 متطوعا، مشيرًا إلى أن وزارة التعليم، وبالتعاون مع «الصحة» سهلت ويسرت الأمر على الجميع.

من ناحيته، أوضح المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، أن افتتاح المركز يبرهن على حرص القيادة الرشيدة - يحفظها الله - ووزارتي التعليم والصحة على الصحة العامة والحفاظ على الإنسان.

وقال إن مركز السلام مخصص لاستقبال منسوبي التعليم من طلاب وطالبات المدارس للفئة العمرية من 12 إلى 18 عامًا، من الساعة 7:30 صباحا وحتى 2:30 مساء، طوال 5 أيام في الأسبوع من الأحد إلى الخميس.

وأشار إلى أن التفاعل كان كبيرًا جدًا، خاصة من أولياء الأمور الذين حرصوا على تلقي أبنائهم جرعات اللقاح من أجل العودة الآمنة للمدارس.