شكرا لقرائتكم خبر عن 321 مصابا بكورونا.. و«الصحة» تهيب بتلقي الجرعتين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شددت وزارة الصحة على أهمية تلقي جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من متحورات الفيروس، مشيرة إلى أن السلالات الجديدة سريعة الانتشار، وأهابت بالجميع استمرار التقيد بالإجراءات الاحترازية والمبادرة بحجز موعد عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

وسجلت الوزارة، أمس، 321 حالة مؤكدة، وتعافي 549، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 4141 حالة منها 1083 «حرجة».

وبينت أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 543028 حالة، بينما بلغ عدد حالات التعافي 530382.

وفيما يخص الوفيات فقد جرى تسجيل 8 حالات، ليصل الإجمالي إلى 8505 حالات وفاة.

ونصحت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات الفيروس.