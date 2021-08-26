شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع بروتوكول إنشاء مجلس التنسيق السعودي القطري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اجتمع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الخارجية بالنيابة د. مساعد العيبان، أمس، مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد آل ثاني، وذلك في مدينة نيوم؛ وجرى استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين.

ووقع الجانبان البروتوكول المعدل لمحضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي القطري، الذي يرأسه من الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ومن الجانب القطري أخوه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، ويشارك في عضوية المجلس عدد من كبار المسئولين في البلدين الشقيقين من أصحاب السمو والمعالي والسعادة.

يذكر أن مجلس التنسيق السعودي القطري يعد إطارا شاملا لتعزيز العلاقات الثنائية وللدفع بالشراكة بينهما إلى آفاق أرحب وفق رؤية المملكة 2030 ورؤية دولة قطر 2030 وبما يلبي تطلعات القيادة في البلدين ويحقق مصالح شعبيهما الشقيقين.