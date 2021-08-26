السعودية | الدفاعات السعودية تعترض مسيرة حوثية أطلقت نحو خميس مشيط

شكرا لقرائتكم الدفاعات السعودية تعترض مسيرة حوثية أطلقت نحو خميس مشيط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، في وقت متأخر من ليل الأربعاء أن الدفاعات السعودية اعترضت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه خميس مشيط.

وأكد التحالف أن قواته تتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين وجميع الأعيان من أية محاولات عدائية.

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كما أكد التحالف استمرار الميليشيا الحوثية العدائية بمحاولات استهداف المدنيين، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية.

الجدير ذكره أن الدفاعات السعودية كانت اعترضت ودمرت طائرتين مسيّرتين مفخختين، أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط يومي الثلاثاء وفي وقت سابق الأربعاء.

يشار إلى أنه منذ فترة تواصل تلك الميليشيات محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة، في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.

تأتي تلك المحاولات الحوثية المتكررة والمتصاعدة خلال الفترة الماضية، في وقت تحاول الأمم المتحدة إرساء وقف لإطلاق النار في اليمن، من أجل إعادة إطلاق المفاوضات، بغية التوصل إلى حل سلمي للنزاع المتواصل منذ سنوات.