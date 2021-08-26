، المشارك الوحيد من خارج المنطقة.."ماكرون" يزور العراق للمشاركة في القمة الإقليمية ،

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يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العراق نهاية هذا الأسبوع؛ للمشاركة في قمة إقليمية من أجل دعم استقرار البلاد، والتذكير بالدور الذي تريد باريس مواصلته في المنطقة، ولاسيما في مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي.
وبيّنت الرئاسة الفرنسية أن "ماكرون" الذي قام بزيارة وجيزة للعراق في 2 سبتمبر (أيلول) 2020 يريد إظهار دعمه للدور المحوري للعراق ولمكافحة الإرهاب وتنمية البلاد، والمساعدة في تخفيف التوترات، وفقًا لـ"فرانس 24".
من جانبه، قال مستشار للرئيس الفرنسي: "كما هو الحال في منطقة الساحل، يتعلق الأمر بجوارنا وأمننا القومي. وفرنسا حريصة على مواصلة هذه المعركة في العراق وأماكن أخرى لتجنب عودة ظهور داعش".
وسيكون "ماكرون" المشارك الوحيد في القمة من خارج المنطقة، وهو من القلائل الذين أكدوا حضورهم إلى بغداد حيث سيلتقي القادة العراقيين، إضافة إلى نظيره المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني.
المشارك الوحيد من خارج المنطقة.."ماكرون" يزور العراق للمشاركة في القمة الإقليميةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-25
يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العراق نهاية هذا الأسبوع؛ للمشاركة في قمة إقليمية من أجل دعم استقرار البلاد، والتذكير بالدور الذي تريد باريس مواصلته في المنطقة، ولاسيما في مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي.
وبيّنت الرئاسة الفرنسية أن "ماكرون" الذي قام بزيارة وجيزة للعراق في 2 سبتمبر (أيلول) 2020 يريد إظهار دعمه للدور المحوري للعراق ولمكافحة الإرهاب وتنمية البلاد، والمساعدة في تخفيف التوترات، وفقًا لـ"فرانس 24".
من جانبه، قال مستشار للرئيس الفرنسي: "كما هو الحال في منطقة الساحل، يتعلق الأمر بجوارنا وأمننا القومي. وفرنسا حريصة على مواصلة هذه المعركة في العراق وأماكن أخرى لتجنب عودة ظهور داعش".
وسيكون "ماكرون" المشارك الوحيد في القمة من خارج المنطقة، وهو من القلائل الذين أكدوا حضورهم إلى بغداد حيث سيلتقي القادة العراقيين، إضافة إلى نظيره المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني.
25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443
09:59 PM
يدعم الدور المحوري لبغداد في مكافحة الإرهاب
يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العراق نهاية هذا الأسبوع؛ للمشاركة في قمة إقليمية من أجل دعم استقرار البلاد، والتذكير بالدور الذي تريد باريس مواصلته في المنطقة، ولاسيما في مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي.
وبيّنت الرئاسة الفرنسية أن "ماكرون" الذي قام بزيارة وجيزة للعراق في 2 سبتمبر (أيلول) 2020 يريد إظهار دعمه للدور المحوري للعراق ولمكافحة الإرهاب وتنمية البلاد، والمساعدة في تخفيف التوترات، وفقًا لـ"فرانس 24".
من جانبه، قال مستشار للرئيس الفرنسي: "كما هو الحال في منطقة الساحل، يتعلق الأمر بجوارنا وأمننا القومي. وفرنسا حريصة على مواصلة هذه المعركة في العراق وأماكن أخرى لتجنب عودة ظهور داعش".
وسيكون "ماكرون" المشارك الوحيد في القمة من خارج المنطقة، وهو من القلائل الذين أكدوا حضورهم إلى بغداد حيث سيلتقي القادة العراقيين، إضافة إلى نظيره المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني.
، المشارك الوحيد من خارج المنطقة.."ماكرون" يزور العراق للمشاركة في القمة الإقليمية ،
المصدر : الخليج 365
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