بالفيديو.. «المواصفات السعودية» تحدد 5 شروط لسلامة الحقيبة المدرسية

الرياض - محمد عبدالله - حددت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة نحو 5 شروط لسلامة الحقيبة المدرسية، بالتزامن مع عودة الدراسة.

وأوضحت المواصفات السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن شروط سلامة الحقيبة المدرسية، بالتزامن مع عودة الدراسة تتمثل فيما يلي:

1-أحزمة الكتف مبطنة بمادة إسفنجية بحيث لا تضر أكتاف الطالب

2-أحزمة الكتف عريضة.

3-منطقة الظهر بمبطنة بمادة لينة

4- تساوي المسافة من أعلى الكتف حتى أسفل الظهر.

5-نهاية الحقيبة فوق الخصر حتى لا تؤدي لتشوهات العمود الفقاري

احترازات زيارة متاجر الأدوات المدرسية

وكانت أمانة المدينة المنورة حددت عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، نحو 4 إجراءات لزيارة متاجر الأدوات المدرسية منها تحقيق التباعد الاجتماعي الجسدي، بالتزامن مع عودة الدراسة.

والتسوق خارج أوقات الذروة، وإظهار الحالة الصحية عبر تطبيق توكلنا، وقياس درجة الحرارة، للحد من انتشار فيروس كورونا أثناء شراء مستلزمات الدراسة.

ضوابط عودة الدراسة

وكانت وزارة التعليم أوضحت نحو 13ضابطًا لتشغيل المدارس بالتزامن مع عودة الدراسة من أبرزهم الالتزامات بالضوابط والإجراءات الاحترازية والبرتوكولات الصحية المعتمدة من وزارة الصحة.

ووجود مسؤول لمراقبة الطلبة في الممرات، وتعقيم الفصول والمرافق قبل دخول الطلاب وبعد خروجهم يوميًا ومتابعة الوضع الصحي للمدارس ومنسوبيها، ومتابعة تطبيق الاحترازات في النقل المدرسي، وفقًا لوزارة التعليم.

والطالب فوق 12 عامًا ولم يتلقَ جرعتي لقاح كورونا يعد غائبًا حتى يستكمل التحصين، وتخصيص غرف للعزل ووضع إجراءات للتعامل مع الحالات المشتبه بها، وتعليق الدراسة في الفصل 10 أيام حال وجود إصابة أو اشتباه والتحول للتعليم عن بعد، وفقًا لوزارة التعليم.

وكذلك استبعاد الأنشطة الصفية وغير الصفية التي لا تحقق التباعد، ووتعليق الدراسة في المدرسة إذا تم رصد حالتين أو أكثر في فصلول مختلفة، والتحول للتعليم عن بعد، وتنظيم الدخول والخروج بشكل يضمن التباعد، وفقًا لوزارة التعليم.

وأيضًا الطالب المتغيب بسبب الإصابة أو الاشتباه بالإصابة يتابع تعليمه عن بعد، وحصول جميع طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية والكادر التعليمي والإداري على جرعتين من اللقاح، وفقًا لوزارة التعليم.

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